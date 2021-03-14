Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika

Trabzonspor: 0-0

14.03.2021 17:03
Trabzonspor: 0-0, System.String[]

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mehmet Cem SatmanBÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski - Schwechlen, Tekieu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman Çelik (Dk.75 Obertan), Cenk Ahmet (Dk. 75 Rahman Buğra), Aatif, Emrah Başsan (Dk. 87.Brahim Darri), El Kabir (Dk.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mehmet Cem Satman

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski - Schwechlen, Tekieu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman Çelik (Dk.75 Obertan), Cenk Ahmet (Dk. 75 Rahman Buğra), Aatif, Emrah Başsan (Dk. 87.Brahim Darri), El Kabir (Dk. 60 Novikovas)TRABZONSPOR: Uğurcan - Marlon, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Hosseini, Bakasetas, Abdulkadir Parmak (Dk. 86. Baker), Nwakaeme (Dk 74 Yusuf Sarı), Ekuban, Yunus Mallı (Dk. 66 Flavio), DjaninySARI KARTLAR: Boumal, Bergdich (BB Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı.5'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Aatif, Emrah Başşan'a pas çıkardı. Emrah'ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan, topu kornere yumrukladı.15'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında yükselen Ekuban kafayı vurdu, top auta gitti.16'ncı dakikada Erzurumspor ceza sahası önünde topla buluşan Yunus Mallı'nın şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.31'inci dakikada Uğurcan'ın eliyle oyuna soktuğu topu Teikeu ıska geçince, meşin yuvarlak Nwakaeme'nin önünde kaldı. Ceza alanına giren Nwakaeme, topu defanstan kurtaramadı.39'uncu dakikada Bohdan Butko, ara pasıyla Cenk Ahmet'i topla buluşturdu. Cenk Ahmet'in kale çizgisine gönderdiği topu defans kornere çeldi.41'inci dakikada Petrus Boumal, defansın arkasına sarkan Butko'yu gördü. Bu oyuncunun ortasında Trabzonspor defansı tehlikeyi yine kornerle önledi.Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk 45 dakika 0-0 son erdi.50'nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Djaniny, solundaki Nwakaeme'yi gördü. Nwakaeme'nin şutunda top kalecide kaldı.54'üncü dakikada kaptan Aatif, cezaalanı solunda Emrah Başsan'a pas çıkardı. Emrah'ın ceza alanına gönderdiği topa kimse dokunamadı.72'nci dakikada Cenk Ahmet'in ortasına iyi yükselen Teikeu'nun kafa şutu üst direği yalayarak auta gitti.77'nci dakikada Obertan'la paslaşan Aatif, ceza alanına topu gönderdi. Topla buluşan Rahman Buğra'nın dokunduğu top kaleci Uğurcan'a çarparak kornere gitti.80'inci dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası sağında ilerleyen Djaniny topu aldı. Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu, top üstten auta gitti.89'uncu dakikada Brahim Darri'nin pasında Aatif'in sert şutu az farkla auta çıktı.

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın 4 dakika uzattığı karşılaşmanın kalan bölümlerinde iki takımın atakları sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.


- Erzurum

Erzurumspor Kulübü, Uğurcan Çakır, Emrah Başsan, Cenk Ahmet, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 0-0 - Son Dakika Spor


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