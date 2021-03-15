Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater, Koomson, Hajradinovic, Thelin
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi
Süper Lig'in 30. haftasındaki Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
10. dakikada Haddadi'nin kullandığı taç atışında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
21. dakikada kaleci Sehic, Koomson'u çalımlamaya çalışırken topun kontrolünü kaybetti. Rakibinden önce yeniden topa hamle yapan Sehic, meşin yuvarlağın sahibi oldu.
44. dakikada sağdan Hadergjonaj'ın ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Hajradinovic'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Kaynak: AA
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