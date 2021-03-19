Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Salibur, Castro, Jimmy Durmaz, Borini
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Gol: Dk. 33 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Dk. 28 Avramovski (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
17. dakikada Hedenstad'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini dönüp şutunu çekti, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.
33. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Castro'nun ceza sahası çizgisi gerisinden ortasında Jimmy Durmaz topa gelişine voleyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
38. dakikada orta alandan topu süren Castro'nun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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