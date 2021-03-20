Stat: Gürsel Aksel:

Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Zulj, Cherif Ndiaye, Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Boyd, Hakan Arslan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 23 Yatabare, Dk. 38 Fajr, Dk. 41 ve 45+1 Boyd (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 36 Mihojevic, Dk. 36 Hayati Soydaş (Yardımcı antrenör) (Göztepe)

Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Göztepe karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

13. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Boyd'un müdahale ettiği top filelere gitti. Hakem Yasin Kol'un santrayı gösterdiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine, Boyd'un meşin yuvarlağa elle dokunduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

23. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mihojevic'in geri pasında kaleci İrfan Can'ın kontrol edemediği topu kapan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda, kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

38. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Gradel'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Fajr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

41. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada Mihojevic'in müdahale edemediği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

45+1. dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında topla buluşan Boyd, sağdan ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı.

Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 4-0 üstün kapattı.