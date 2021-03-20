Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mert Güzenge, Esat Sancaktar, Özgür Ertem
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallece, Hadebe, Karim Hafez, Zuqui, Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Tetteh
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Vetrih, Miranda, Tosca, Morais, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Muhammet Demir, Kenan Özer
Gol: Dk. 13 Muhammet Demir (Gaziantep), Dk. 37 Günay Güvenç (Kendi Kalesine)
Sarı kartlar: Dk. 24 Kenan Özer, Dk. 34 Andre Sousa, Dk. 35 Günay Güvenç (Gaziantep)
Kırmızı kart: Dk. 34 Ricardo Sa Pinto (Gaziantep Teknik Direktörü)
Süper Lig'in 31. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Gaziantep maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
13. dakika Gaziantep öne geçti. Andre Sousa'nun kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Vetrih'in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
28. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
34. dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı korner atışında Andre Sousa'nın müdahalesiyle Adem Büyük yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, penaltı kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Pinto, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Adem Büyük, penaltı atışında topu sol kale direğine nişanladı. Direkten dönen top, kaleci Günay Güvenç'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Kaynak: AA
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