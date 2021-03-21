39. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattaki Novikovas ile paslaştıktan sonra ceza sahası içerisinde topla buluşan Aatıf'ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

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