Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 89 Samassa), Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 89 Kone), Yatabare (Dk. 74 Kayode)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 74 Flavio), Bakasetas, Nwakaeme, Yunus Mallı (Dk. 81 Baker), Ekuban
Sarı kartlar: Dk. 34 Yatabare, Dk. 46 Cofie, Dk. 90+5 Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 75 Edgar, Dk. 90+5 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
Süper Lig'in 32. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
Karşılaşma 0-0 tamamlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor