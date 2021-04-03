Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed
Goller: Dk. 21 Diouf, Dk. 29 Riberio (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 24 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 37 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.
18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0
36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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