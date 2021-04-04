Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Adem Büyük, Tetteh
Gol: Dk. 26 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 28 Ponck (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İlk dakikada Ndayishimiye'nin orta sahadan kafayla gönderdiği topu ceza yayı önünde kontrol eden Demba Ba, kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Abdulsamed ayaklarıyla gole izin vermedi.
26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç, sağdan bindiren Tolga Ciğerci'nin önüne pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0.
27. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın altıpas önüne yaptığı ortada Adem Büyük kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz'in pasını Demba Ba kontrol etmek isterken, Wallace ayak koydu. Topu önünde bulan Giuliano bekletmeden şutunu attı, kaleci Abdulsamed sağına uzanıp meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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