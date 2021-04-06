Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Mehmet Cem Satman
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Jimmy Durmaz, Mevlüt Erdinç
Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf
Süper Lig'in 33. haftasındaki Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
1. dakikada Roco'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Diouf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
18. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.
45. dakikada Castro'nun pasıyla hareketlenen Ndao ceza sahası içinde buluştuğu topu penaltı noktası üzerindeki Bertolacci'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor