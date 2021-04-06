Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 72 Esiti), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 88 Kubilay Sönmez), Tripic (Dk. 72 Jahovic), Zulj (Dk. 66 Diabate), Cherif Ndiaye (Dk. 88 Yalçın Kayan)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio Baiano (Dk. 79 Onur Bulut), Talbi, Meriah, Melnjak, Tunay Torun (Dk. 70 Remy), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Boldrin), Dokovic, Andrade (Dk. 70 Moroziuk), Sabo (Dk. 79 Yasin Pehlivan), Samudio

Goller: Dk. 56 Halil Akbunar, Dk. 77 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 90 Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Fabricio Baiano, Dk. 74 Boldrin, Dk. 90+2 Toprak Kırtoğlu (Yardımcı antrenör) (Çaykur Rizespor), Dk. 72 Diabate, Dk. 86 Jahovic (Göztepe)

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

55. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı şutta kaleci Gökhan'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

56. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası içinde Murat Paluli'nin yaptığı ortada Zulj'un istediği gibi vuramadığı top, savunma oyuncularına da çarpıp müsait durumdaki Halil'e geldi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Göztepe, 77. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Jahovic topu kafayla indirdi. Savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı meşin yuvarlakla buluşan Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

90. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan bir pozisyondan sonra hakeme yaptığı itirazdan sonra direkt kırmızı kart gördü. Çaykur Rizespor oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için 5 dakikalık uzatma bölümde kalede Yassine Meriah görev yaptı.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.