İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1

07.04.2021 18:01
İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1, System.String[]

STAT: Medaş Konya Büyükşehir StadyumuHAKEMLER: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Özgür ErtemİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic - Nejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Marko Jevtovic, Zymer Bytyqi (Dk 89 Artem Kravets), Deni Milosevic (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Özgür ErtemİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: İbrahim Sehic - Nejc Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Marko Jevtovic, Zymer Bytyqi (Dk 89 Artem Kravets), Deni Milosevic (Dk. 75 Amar Rahmanovic), Jesse Sekidika (Dk. 64 Levan Shengelia, Sokol Cikalleshi (Dk. 75 Erdon Daci)MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Tiago Pinto, Ante Kulusic, Zvonimir Sarlija, Stelios Kitsiou, Torgeir Borven, İbrahim Akdağ (Dk. 90 Erdi Dikmen), Joseph Paintsil (Dk. 89 Assane Diousse), Endri Cekici (Dk. 83 Geraldo), Alper Potuk (Dk. 89 Saba Lobjanidze), Aliou Badji (Dk. 83 Idriz Voca)GOLLER: Dk. 65 Aliou Badji (Ankaragücü) -  Dk. 76 Shengelia (Konyaspor)SARI KARTLAR: Amir Hadziahmetovic, Jesse Sekidika ( Konyaspor) -  Stelios Kitsiou (Ankaragücü)Süper Lig'in 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında MKE Ankaragücü ile berabere kaldı: 1-1.27'nci dakikada Ankaragücü atağında Paintsil ceza sahası dışından sert vurdu, Konyaspor kalecisi Sehic gole izin vermedi.32'nci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında hareketlenen Skubic topa dokundu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.45+1'inci dakikada Paintsil ceza sahasındaki Borven'i gördü. Bu futbolcunun şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Endri Çekiçi şansını denedi, şutunda top yandan auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.47'nci dakikada Badji ceza sahasında topla buluştu, şutunda kaleci Sehic topu  güçlükle kurtardı.61'inci dakikada Paintsil'in sağ kanattan ceza sahasına ortasına yükselen Alper Potuk'un kafa vuruşunda kaleci Sehic bir kez daha gole izin vermedi.65'inci dakikada Konyaspor'da Pinto rakip yarı sahasından sürüklediği atakta Badji ile paslaştı. Badji, ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi: 0-170'inci dakikada rakipten kaptığı topla ceza sahası çizgisine yaklaşan Jevtovic'in sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.76'ncı dakikada ev sahibi Konyaspor beraberliği yakaladı. Rahmanovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shengelia'nın şutunda top kaleci Korcan Çelikay'a çarparak fileleri havalandırdı: 1-1.90+2'nci dakikada Guilherme'nin ceza sahasına ortasına Jevtovic  yükseldi, kafa vuruşunda kaleci Korcan topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

- Konya
İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1
İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1
İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1
İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1
İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1
İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1
İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1

İttifak Holding, Arda Kardeşler, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1 - Son Dakika Spor


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