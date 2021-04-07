Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Atiba (Dk. 86 Necip Uysal), Larin, Cenk Tosun (Dk. 71 N'Koudou)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Berkan Kutlu, Bareiro (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 71 Siopis), Davidson, Babacar (Dk. 66 Kadzior)

Gol: Dk. 11 Cenk Tosun, Dk. 57 Ghezzal, Dk. 85 N'Kouduo (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 23 Salih Uçan, Dk. 53 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 26 Atiba, Dk. 74 Josef, Dk. 79 Sergen Yalçın (Kulübede) (Beşiktaş)

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

47. dakikada Salih Uçan orta sahada Ghezzal'dan kaptığı topu sol kanatta Davidson'a gönderdi. Soldan hızla hareketlenen Davidson'un çaprazdan vuruşunda Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

53. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Bareiro sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'i de geçen topu Babacar boş kale yerine auta gönderdi.

57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba ceza sahası dışı sol çaprazında Ghezzal'la buluşturdu. Cezayirli oyuncunun şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

85. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Atiba orta sahadan taşıdığı topu soldan bindirme yapan N'Koudou ile buluşturdu. Sol taraftan ceza sahasına giren N'Koudou dar açısına rağmen düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

89. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu düzgün bir vuruşla golünü attı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.