27. dakikada Mirallas çalımlarla ceza sahasına sokulmak isterken Ponck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. Devamında gelişen konuk ekip kontra atağında sağ kanattan gelen Visca, yerden ortaladı. Deniz Türüç'ün ön direkte vuruşu, kalenin sol direğinden az farkla auta gitti.

8. dakikada gelişen konuk ekip atağında ceza sahası önünde paslaşan Başakşehirli oyunculardan Demba Ba, kaleye sırtı dönük pozisyondayken sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ü gördü. Bu oyuncunun savunma oyuncularını geçerek kaleyi soldan gören pozisyonda çektiği şutu kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep, Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi