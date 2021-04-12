Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

34. dakikada Bistrovic'in ceza yayının biraz gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

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