Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Atınç Nukan, Berkan Emir, Burekovic, Diabate, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Fernandes, Emre Kılınç, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu

Goller: Dk. 9 Diabate (Göztepe), Dk. 19 ve 39 Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 45 Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Süper Lig'in 35. haftasındaki Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan Burekovic'in yaptığı ortada penaltı noktası yakındaki Diabate güzel bir vole vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza alanı içinde kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çapraz pozisyonda kaleye gönderdiği top, direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Atınç'a rağmen sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-2

42. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Berkan Emir'le mücadele eden Halil İbrahim Dervişoğlu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus Berkan Emir'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle Berkan Emir'in kırmızı kartı iptal edildi.

45+3. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.