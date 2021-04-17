Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 65 Murat Paluli), Atınç Nukan, Berkan Emir, Burekovic, Diabate (Dk. 65 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Zulj), Halil Akbunar, Cherif Ndiaye (Dk. 46 Esiti), Jahovic (Dk. 81 Brown Ideye)
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 74 Etebo), Feghouli (Dk. 82 Ömer Bayram), Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 82 Arda Turan), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 68 Onyekuru), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan)
Goller: Dk. 9 Diabate (Göztepe), Dk. 19, 39 ve 64 (Penaltıdan) Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45 Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 71 Nwobodo (Göztepe)
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 63. dakikasında ceza alanı içinde Göztepeli futbolcuların temasıyla Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yere düştüğünü değerlendiren hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Atışı 64. dakika kullanan Muhammed Kerem Aktürkoğlu takımının ve kendisin 3. golüne imza attı: 1-3.
76. dakikada ceza sahası hemen önünde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda top direğin yanından auta gitti.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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