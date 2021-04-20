Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Fajr, Gradel, Yatabare
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Tokgöz, Ghezzal, Larin, Aboubakar???????
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Fajr'den seken top arka direkte Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
26. dakikada savunmada Vida'nın topu ıska geçmesi üzerine araya giren Yatabare, kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda ağır kalması sonucu N'Sakala arkadan yetişip topu kontrol etmeyi başardı.
45. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında arka direğe koşu yapan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Kaynak: AA
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