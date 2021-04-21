35. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Alper Potuk'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Kitsiou altıpasın önünde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

18. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Abdulkadir Sünger üzerine gelen topun iki hamlede hakimi oldu.

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