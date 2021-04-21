Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Gedson Fernandes (Dk. 54 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 83 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Oğulcan Çağlayan), Babel (Dk. 83 Ömer Bayram)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Djaniny (Dk. 89 Afobe), Bakasetas (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Ekuban (Dk. 86 Flavio)
Goller: Dk. 76 Edgar Ie (Trabzonspor), Dk. 90+6 Emre Akbaba (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 27 Edgar Ie, Dk. 60 Bakasetas, Dk. 65 Hugo (Trabzonspor), Dk. 56 Marcao (Galatasaray)
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.
55. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayı içinden çıkardığı sert şutta kaleci Muslera topa sahip oldu.
66. dakikada Babel'in hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
76. dakikada bordo-mavili takım öne geçti. Bakasetas'ın soldan ortasında Luyindama'nın kafayla uzaklaştıramadığı top ceza sahası yayı içindeki Edgar Ie'de kaldı. Bu oyuncunun çok sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
80. dakikada Saracchi'nin soldan pasına ceza sahası yayı içindeki Emre Kılınç vole vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.
90+6. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki Marcao, pasını gerisindeki Taylan Antalyalı'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda çeldi. Altıpasa düşen topu takip eden Emre Akbaba, Uğurcan'dan önce vurarak ağları havalandırdı: 1-1.
Müsabaka 1-1 sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor