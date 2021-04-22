Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson, Babacar, Mustafa PektemekGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji,...

Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson, Babacar, Mustafa Pektemek Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Jefferson, Vetrih, Toşca, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir, Dicko Goller: Dk. 6 ve 41 Muhammed Demir (Gaziantep), Dk. 18 Mustafa Pektemek, Dk. 45+1 Caulker (Aytemiz Alanyaspor) Sarı kartlar: Dk. 16 Miranda (Gaziantep), Dk. 16 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep maçının ilk yarısı, 2-2 berabere bitti. 6. dakikada Gaziantep öne geçti. Sağdan gelişen atakta Jefferson topu ceza sahası içine ortaladı. Muhammet Demir'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 18. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1 22. dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza alanı sağında topla buluşan Babacar, kaleye şutu gönderdi. Kaleciden dönen topu Mustafa Pektemek röveşata ile tamamlamak istedi, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 41. dakikada Gaziantep bir kez daha öne geçti. Orta alanda gelişen atakta sağdan bindiren Maxim son çizgiye iner inmez ceza sahasına ortaladı. Muhammet Demir boş pozisyonda topu filelere yolladı: 1-2 45+1. dakikada Alanyaspor bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Salih Uçan, serbest vuruşta topu ceza sahası arka direğe çıkardı. Caulker, direk dibinde kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2 Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Son Dakika

Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı

Alanyalı forvet Babacar yine boş kaleye kaçırdı, şanssızlığına kendisi de isyan etti

Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı

Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı

Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor

Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler

2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik