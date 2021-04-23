Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Diego, Metehan Mert, Halil İbrahim Pehlivan, Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias, Lima, Sio, Stancu
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Melnjak, Dokovic, Yasin Pehlivan, Michalak, Sabo, Fernando, Remy
Gol: Dk. 45+1 Johansson (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 37. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.
16. dakikada Candeias'ın kaleyi cepheden gören yaklaşık 30 metrelik mesafeden çektiği sert şutta kaleci Tarık Çetin, üzerine gelen topun hakimi oldu.
38. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Tarık Çetin, topu sağ üst köşeden kornere çeldi.
45+1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Çaykur Rizespor savunmasının çıkarken kaybettiği top ceza yayının üzerinde Johansson'un önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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