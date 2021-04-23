90+2. dakikada Candeias sağdan getirdiği topu kale sahası içindeki Lima'ya yolladı. Bu oyuncunun şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Piris da Motta'nın pasıyla topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Lima'nın yerden sert şutunda top uzak direğin dibinden auta gitti.

74. dakikada fark 1'e indi. Moroziuk'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde iyi yükselen Samudio, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-1.

63. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Stancu'nun pasıyla topla buluşan Sio'nun ceza yayının önünden çektiği şutta Moroziuk'a çarpan meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'i yanılttı ve filelerle buluştu: 2-0.

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