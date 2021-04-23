Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Diego, Metehan Mert, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Mustafa Akbaş), Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias, Lima, Sio (Dk. 70 Mustafa Hüseyin Seyhan), Stancu (Dk. 84 Polomat)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Melnjak, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk. 78 Donsah), Michalak (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Sabo (Dk. 85 Soderlund), Fernando (Dk. 66 Samudio), Remy (Dk. 66 Skoda)
Goller: Dk. 45+1 Johansson, Dk. 63 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 74 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 61 Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)
Süper Lig'in 37. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 4 maç sonra galip geldi.
58. dakikada Dokovic'in uzak mesafeden şutunda top sol direğin yanından auta gitti.
63. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Stancu'nun pasıyla topla buluşan Sio'nun ceza yayının önünden çektiği şutta Moroziuk'a çarpan meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'i yanılttı ve filelerle buluştu: 2-0.
74. dakikada fark 1'e indi. Moroziuk'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde iyi yükselen Samudio, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-1.
85. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Piris da Motta'nın pasıyla topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Lima'nın yerden sert şutunda top uzak direğin dibinden auta gitti.
89. dakikada Moroziuk'un ceza yayından çektiği şutu kaleci Übeyd Adıyaman sağına uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Donsah, meşin yuvarlağı üstten auta attı.
90+2. dakikada Candeias sağdan getirdiği topu kale sahası içindeki Lima'ya yolladı. Bu oyuncunun şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Gençlerbirliği sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor