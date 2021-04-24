52. dakikada Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu, topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu, Uğurcan Çakır çıkardı.

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