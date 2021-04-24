Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

32. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yerden ortasında topu kontrol etmek isteyen kaleci Abdulkadir Sünger'in, elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı Kayode, filelerle buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından sonra VAR'dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun gol olduğuna karar verdi: 0-1.

24. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Rodallega'nın şutunda, barajın üstünden geçen topu kaleci kontrol etti.

8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından kaleye çektiği şutta, topu kaleci Abdulkadir Sünger kontrol etti.

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