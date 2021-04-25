Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

25.04.2021 15:49
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan BilirHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 85 Acquah), Ahmet Ildiz, Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Mallan), Adem Büyük (Dk. 80 Umut Bulut), Fofana (Dk.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 85 Acquah), Ahmet Ildiz, Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Mallan), Adem Büyük (Dk. 80 Umut Bulut), Fofana (Dk. 85 Aly Malle), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Tetteh)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto (Dk. 82 Emre Güral), Voca (Dk. 61 Geraldo), İbrahim Akdağ (Dk. 87 Şahverdi Çetin), Lobjanidze (Dk. 61 Atila Turan), Alper Potuk, Endri Çekici (Dk. 82 Embiya Ayyıldız), Paintsil

Goller: Dk. 55 Adem Büyük, Dk. 78 Tetteh (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 90+2 Paintsil (MKE Ankaragücü) (Penaltıdan)

Kırmızı kart: Dk. 66 Geraldo (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Endri Çekici, Dk. 48 Kulusic, Dk. 73 Paintsil, Dk. 78 Kitsiou, 90+4 Embiya Ayyıldız (MKE Ankaragücü), Dk. 38 Mustafa Eskihellaç, Dk. 75 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 37. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

55. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün kafa golüyle öne geçti. Fofana'nın sol kanattan pasıyla buluşan Karim Hafez'in penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0

66. dakikada topa müdahale etmek isterken Karim Hafez'in dizine basan Geraldo, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

78. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Mallan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Tetteh'in savunmayı geçtikten sonra vuruşunda top kale direğine çapıp ağlarla buluştu: 2-0

87. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay güçlükle uzaklaştırdı.

90+1. dakikada sağ kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol etmek isteyen Alper Potuk, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Paintsil, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan ağlarla buluşturdu: 2-1

Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir, Ümit Öztürk, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı Business'ta yer bulamayınca ekonomi sınıfında Antalya'ya uçan Mohamed, zor bela yetiştiği maçta 3 puan kazandırdı Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun koronavirüs testi pozitif çıktı Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Hiçbir olaydan ders almıyoruz! Sülün Osman'dan Thodex'e hep aynı tuzak devrede Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Sahur vakti kabusu yaşadı! Bir anda karşısına çıkınca davulu bile bırakıp kaçtı Biden'in skandal Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Slimani, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu: Ayrıldıktan sonra zirve yaptım ve Mourinho beni transfer etmek istedi Slimani, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu: Ayrıldıktan sonra zirve yaptım ve Mourinho beni transfer etmek istedi         
15:42
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı         
15:26
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü         
14:43
Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı Vebitcoin CEO'su ve eşinin, 'baron' ve 'hanımağa' lakaplarıyla yasa dışı bahis çetesi yönettiği ortaya çıktı         
13:27
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi         
12:53
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı İntikam cinayetine kurban gitmişti, kendisinin de intikam aldığı ortaya çıktı         
10:27
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı         
09:39
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 16:42:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei