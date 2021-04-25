Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey

Gaziantep: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Kenan Özer, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko, Muhammet Demir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç, Gomes

Sarı kart: Dk. 40 Boumal (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 37. haftasındaki Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

10. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Erzurum ekibinin atağında savunmanın hatalı pası sonrasında sol kanatta topu önünde bulan Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyonda şutunu çekti. Soluna yatarak topa sahip olmaya çalışan kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan dönen topu, Omolo önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunda, Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi.

26. dakikada gelişen Gaziantep atağında, ceza sahasına gönderilen top, Muhammet Demir ve Dicko'nun kafalarından sekerek ceza sahasının hemen dışındaki Vetrih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada gelişen konuk ekip atağında, verkaçla sağ taraftan ceza alanının hemen dibine kadar sokulan Obertan'ın bekletmeden yaptığı ortada iyi yükselen Gomes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor mutlak bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Savunmanın arkasına atılan topta sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Obertan, yanındaki savunmacıyı oyundan düşürerek kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Obertan'ın vuruşunda, kalesini terk eden Çağlar Şahin Akbaba gole izin vermedi. Obertan'ın önüne düşen topa bu oyuncudan önce bir kez daha müdahale eden Çağlar Şahin Akbaba, meşin yuvarlağı oyun alanı dışına gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz tamamlandı.