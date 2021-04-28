90. dakikada konuk ekip, farkı 2'ye indirdi. Kayserispor yarı alanının ortalarından sağ taraftan Ali Yavuz Kol'un kullandığı serbest atışta ön bölümde kafalardan seken topu arka direkte Sakıb Aytaç, sert bir vuruşla filelere yolladı: 5-3

81. dakikada Denizlispor, maçtaki ikinci golünü buldu. Recep Niyaz'ın uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar sağına uzanarak son anda topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Mesanovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2

Süper Lig'in 38. haftasında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 6-3 yendi.

Goller: Dk. 18 ve 60 İlhan Parlak, Dk. 26 ve 45+5 Avramovski, Dk. 51 Paz, Dk. 90+5 Melih Okutan (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 31 Sagal, Dk. 81 Mesanovic, Dk. 90 Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)

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