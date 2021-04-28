Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

28.04.2021 22:29
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı (Dk. 68 Linnes), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç (Dk. 46 Emre Akbaba), Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı (Dk. 68 Linnes), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç (Dk. 46 Emre Akbaba), Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Falcao), Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed (Dk. 46 Babel)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 83 Volkan Fındıklı), Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande (Dk. 72 Musa Çağıran), Sekidika, Rahmanovic, Shengelia (Dk. 72 Bytyqi), Kravets (Dk. 54 Cikalleshi)

Gol: Dk. 87 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kravets, Dk. 73 Barış Yardımcı (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

47. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta gitti.

53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

70. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü. Konyaspor savunması sonrasında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Guilherme'nin yerden ortasında kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa arka direkteki Cikalleshi yetişemeyince konuk takım net bir fırsattan yararlanamadı.

87. dakikada sarı-kırmızılı takım golü buldu. Babel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Sehic üzerine gelen topu güçlükle önledi. Yeşil-beyazlı takımın kalecisinden dönen topu takip eden Emre Akbaba, altıpastan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

90. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram, çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Sehic'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak kornere gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Muslera, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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