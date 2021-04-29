88. dakikada Gradel'in sol kanattan pasında ceza sahası içine giren Felix, rakiplerini geçerek topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.

69. dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı içinden sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

51. dakikada defansın hatasında topla buluşan Tetteh'in ceza sahası içine sert ortasında topa hiçbir arkadaşı dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.

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