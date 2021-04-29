24. dakikada ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

18. dakikada Medipol Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, savunmanın arkasına atılan topa Ricardo Gomes hareketlendi. Ricardo Gomes, ceza alanına girmek üzereyken Epureanu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Epureanu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

Başak şehir'i yenemediniz, üzüldüm be yılmaz hoca. Erzurumu kümede tutacağına inanmıştım. Yazık oldu sana.

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