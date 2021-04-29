Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

29.04.2021 18:13
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Obertan (Dk. 63 Oltan Karakullukçu), Omolo (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Obertan (Dk. 63 Oltan Karakullukçu), Omolo (Dk. 63 Rahman Buğra Çağıran), Emrah Başsan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Bolingoli (Dk. 73 Deniz Türüç), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan (Dk. 84 Uğur Uçar), Aleksic (Dk. 46 Gulbrandsen-Dk. 90 Crivelli), Chadli (Dk. 73 Mehmet Topal)

Goller: Dk. 5 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 58 Chadli (Penaltıdan), Dk. 84 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 18 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 37 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 81 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 81 Deniz Türüç, Dk. 87 Volkan Babacan, Dk. 90+4 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etti.

48. dakikada sağ köşeden Emrah Başsan'ın ceza alanına ortasında ön bölümdeki Ricardo Gomes'in gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada Medipol Başakşehir atağında, ceza sahasındaki Gulbrandsen'in sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Szumski'nin ayağıyla önlediği top, ceza alanı dışına açıldı. Bolingoli'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlağı Boumal uzaklaştırdı. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, ceza alanında Boumal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 58'inci dakikada penaltıyı kullanan Chadli, meşin yuvarlağı kaleci Szumski'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 1-1

61. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Visca, pasını Gulbrandsen'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.

65. dakikada Ricardo Gomes havadan gelen topu indirdi. Oltan Karakullukçu'nun vuruşunda top, savunmadan kornere çıktı.

75. dakikada sol kanattan açılan ortaya yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda, top direğe çarparak auta gitti.

77. dakikada sol kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Emrah Başsan'ın volesinde, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

84. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın pasında topla ceza alanına giren Gulbrandsen'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

90+1. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Visca, topu ayağından açtı. Meşin yuvarlağa Crivelli vurdu. Top, savunmadan döndü.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Oltan Karakullukçu, Erzurumspor Kulübü, Fırat Aydınus, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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