Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

01.05.2021 21:23
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park: Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan ÇimenBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou (Dk.

Stat: Vodafone Park:

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou (Dk. 43 Rıdvan Yılmaz), Larin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Goller: Dk. 2 Akintola (Kendi kalesine), Dk. 11 ve 14 Larin, Dk. 38 N'Koudou, Dk. 44 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Akintola ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0

5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

7. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Munir'den döndü. Sola açılan topu N'Koudou içeri çevirdi, Ghezzal'ın vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

10. dakikada Aabid'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Katranis'in yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Ghezzal'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutu kaleciden dönerek taca çıktı. Hızlı kullanılan taç atışında Ljajic pasını ceza sahası içinde Atiba'ya bıraktı. Atiba tek pasla çizgiye inen Larin'e topu çıkardı, Larin düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

14. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Rosier'in sağdan ortaladığı topu ceza yayı önünde Ljajic tek pasla sağdan gelen Larin'e aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Larin düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

17. dakikada Larin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun şutu az farkla uzak direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Boupendza'nın soldan içeri çevirdiği topa Akintola ceza sahası içinde vurdu, kalesini terk eden Ersin topun kaleye gitmesine izin vermedi.

34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

38. dakikada Beşiktaş skoru 4-0'a taşıdı. Ghezzal'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou, ceza sahasına girerek önündeki kalabalık savunmaya rağmen şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 4-0

44. dakikada Beşiktaş skoru 5-0 yaptı. Ghezzal'ın pasını sağ tarafta karşılayan Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, arka direkte Rıdvan Yılmaz düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 5-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig, Ali Palabıyık, Vodafone Park, Kemal Yılmaz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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