Atakaş Hatayspor: 7-0 - Son Dakika

Atakaş Hatayspor: 7-0

01.05.2021 22:29
Atakaş Hatayspor: 7-0, System.String[]

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan ÇimenBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 76 Mensah), Atiba (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 69 Necip Uysal), N'Koudou (Dk. 43 Rıdvan Yılmaz), LarinATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov (Dk.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 76 Mensah), Atiba (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 69 Necip Uysal), N'Koudou (Dk. 43 Rıdvan Yılmaz), LarinATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov (Dk. 46 Burak Can Çamoğlu), Billong (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Pablo Santos, Katranis (Dk. 71 Mesut Çaytemel), Aabid (Dk. 71 Muhammet Mert), Ruben Ribeiro, Akintola, Traore (Dk. 46 Abdurrahman Canlı), Boupendza, DioufGOLLER: Dk. 2 Akintola (k.k), Dk. 11, Dk. 14, Dk. 55 ve Dk. 65 Larin, Dk. 38 N'Koudou, Dk. 44 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)SARI KARTLAR: Abdurrahman Canlı, Diouf, Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada kendi kalesine Akintola, 11, 14, 55 ve 65'inci dakikalarda Cyle Larin, 38'inci dakikada N'Koudou ve 44'üncü dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti.2'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Akintola'nın kafayla ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.5'nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.7'nci dakikada Ljajic'in ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta kaleci Munir çelmeyi başardı. Devamında N'Koudou'nun içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal bekletmeden vurdu. Kaleci Münir bir kez daha gole izin vermedi.10'uncu dakikada Aabid'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Katranis'in çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.11'inci dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Ghezzal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Larin'in şutunda kaleci Münir gole izin vermedi. Sonrasında taca çıkan topta baskı yapan Beşiktaş, topu kaptı. Ljajic ceza sahası içindeki Atiba'yı gördü. Atiba bekletmeden sağ çaprazdaki Larin'e topu çıkardı. Larin'in çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.14'üncü dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Rosier'in uzun pasında yayın hemen üstündeki Ljajic, pasını bekletmeden Larin'e verdi. Sağ çaprazda topla buluşan Larin'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.17'nci dakikada Larin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.28'inci dakikada sol kanatta gelişen Hatayspor atağında Boupendza'nın pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Akintola'nın vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.34'üncü dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.38'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta Hatayspor savunmasına da çarpan top ağlara gitti: 4-0.44'üncü dakikada Beşiktaş farkı 5'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan Rosier, yerden içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın vuruşunda top ağlara gitti: 5-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.55'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Yusuf Abdioğlu'nun kalecisine verdiği pas kısa kaldı ve araya Larin girdi. Ceza sahasına giren Larin'in Münir ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 6-0.65'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'in içeri çevirdiği topa arka direkte Larin ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 7-0.73'üncü dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Diouf'un vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.76'ncı dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Münir, son anda kornere çeldi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti.

LARİN 4 MAÇ SONRA FİLELERİ HAVALANDIRDIBeşiktaş'ın Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 11, 14, 55 ve 65'inci dakikalarında fileleri havalandıran Cyle Larin, 4 maç sonra gol atma başarısı gösterdi. Son olarak BB Erzurumspor ile deplasmanda oynanan maçta gol sevinci yaşayan Larin, sonrasında Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında görev almasına rağmen ağları havalandıramamıştı. Kanadalı golcü Kayserispor mücadelesinde ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Larin, attığı 4 golle gol sayısını da 19'a yükseltti ve takımının en golcü ismi konumuna geldi. Kanadalı forvet, bu sezon Çaykur Rizespor maçında da rakip ağlara 4 kez sarsma başarısı göstermişti.RIDVAN YILMAZ'IN İLK GOLÜBeşiktaş'ta Hatayspor karşısında skoru 5-0'a getiren Rıdvan Yılmaz, lig tarihinde ilk gol sevincini yaşadı. Beşiktaş'ın Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 43'üncü dakikasında sakatlanan N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz, siyah-beyaz forma ile A Takım düzeyinde ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezondan beri düzenli olarak A takımda forma şansı bulan genç sol bekin bu sezon 2 de asisti bulunuyor. BEŞİKTAŞ'TAN GOL REKORU

Hatayspor'u sahasında 7-0 ile geçen Beşiktaş, bu sezon en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı. Daha önce iç sahada Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında 7 gol birden buldu. Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Çaykur Rizespor maçında da rakip ağları 4 kez sarsmayı başarmıştı. Beşiktaş ayrıca, Süper Lig tarihinde de ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 5 gol birden gönderdi.


- İstanbul

Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor: 7-0 - Son Dakika Spor


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