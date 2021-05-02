İttifak Holding Konyaspor- Fatih Karagümrük: 5-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Kamil Çetin

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic (Dk. 66 Barış ), Ahmet Çalık, Abdülkerim (Dk. 87 Adil), Guilherme, Jevtovic (Dk. 83 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika (Dk. 66 Shengelia), Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 87 Daci) FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Serhat (Dk. 81 Muhammed ), Fatih , Zukanovic, Balkovec (Dk. 70 Koray), Biglia (Dk. 81 Mevlüt ), Efe (Dk.60 Castro), Ndao, Aksel, Lens (Dk. 70 Salibur), BoriniGOLLER: Dk. 33 Ahmet Çalık, Dk. 60 ve Dk. 84 Cikalleshi, Dk. 64 Bytyqi,,Dk. 90+2 Shengelia ( İttifak Holding Konyaspor ) - Dk. 30 Lens ( Fatih Karagümrük ) SARI KARTLAR: Hadziahmetovic, Abdülkerim (İttifak Holding Konyaspor) Lens, Ndao, Fatih, Serhat (Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 39'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.

24'üncü dakikada Bytyqi'nin taç çizgisi yakınında kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Bahattin Şimşek, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. 30'uncu dakikada Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda Ndao'nun pasında Lens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.33'üncü dakikada Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Jevtovic'in aşırttığı topta Ahmet Çalık kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.60'ıncı dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında bulunan Abdülkerim'in kafa vuruşuna kaleci Viviano müdahale etti. Kaleciden dönen topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleciyi bir kez daha havalandırdı: 2-1.64'üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cikalleshi'nin pasında Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.84'üncü dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Abdülkerim'in pasında Cikalleshi'nin şutu ağlara gitti: 4-1.90+2'nci dakikada Rahmanovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Shengelia, kaleci Viviano'yu çalımlayıp, skoru belirleyen golü attı: 5-1.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.