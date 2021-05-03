23. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında Aleksic altı pas önünde topa kafayı vurdu, kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Paintsil'in pasında topla buluşan Alper Potuk ceza sahası dışından şutunu çekti ancak savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direği sıyırarak dışarı çıktı.

15. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pinto'nun soldan ortasında Alper Potuk'un ceza sahası içerisinden gelişine vuruşunda direkten dönen top Paintsil'in önünde kaldı. Bu oyuncu önündeki rakibine rağmen topu sağa çekerek şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

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