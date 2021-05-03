Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mehmet Topal, Bolingoli (Dk. 90+5 Cemali Sertel), Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Deniz Türüç), Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 85 Ndayishimiye), Chadli (Dk. 85 Fernandes)
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 90+1 Embiya Ayyıldız), Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik (Dk. 68 Atakan Çankaya), Endri Çekiçi (Dk. 68 Diousse), Lobzhanidze, Alper Potuk, Pinto (Dk. 76 Emre Güral), Paintsil
Goller: Dk. 15 Paintsil (MKE Ankaragücü), Dk. 63 Aleksic, Dk. 88 Fernandes (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk.17 Chadli, Dk. 48 Aleksic, Dk. 90 Fernandes (Medipol Başakşehir), Dk. 17 Sarlija, Dk. 43 Kitsiou, Dk. 57 Lukasik, Dk. 59 Endri Çekici, Dk. 79 Kulusic (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 39. haftasında Medipol Başakşehir, ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
63. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay Özcan'ın pasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı Aleksic'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1
88. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında Kitsiou'dan topu kapan Fernandes, şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 2-1
90+3. dakikada Kulusic'in sağdan ortasında savunmanın kafasından seken top arkada Alper Potuk'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Volkan Babacan topu çeldi.
Müsabaka Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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