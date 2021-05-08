Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral
Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Soner Aydoğdu, Jahovic
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Shengelia, Diomande, Jevtovic, Sekidika, Rahmanovic, Cikalleshi
Sarı kart: Dk. 14 Yalçın Kayan (Göztepe)
Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
28. dakikada Yalçın'ın güzel pasıyla ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
30. dakikada Yalçın'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim Alıcı'nın kaleye göndermek istediği topu, kaleci Sehic kontrol etti.
Müsabakada ilk 45 dakikalık bölüm 0-0 tamamlandı.
Kaynak: AA
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