30. dakikada Yalçın'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim Alıcı'nın kaleye göndermek istediği topu, kaleci Sehic kontrol etti.

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