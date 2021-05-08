Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Podolski

Gol: Dk. 13 Nwakaeme (Trabzonspor)

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada sol taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

13. dakikada Trabzonspor, ilk etkili atağında golü buldu. Djaniny'in pasında Ekuban, topu ceza yayı gerisindeki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu kaleci Boffin'in sağından filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sol çaprazında Nwakaeme'nin yerden şutunda kaleci Boffin, topu kornere çeldi.

31. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu güçlükle üsten kornere gönderdi.

32. dakikada soldan ceza alanına giren Djaniny'in yerden şutunda kaleci Boffin, topu yatarak çeldi.

45. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına giren Djaniny'in karşı karşıya şutunda kaleci Boffin, tehlikeyi önledi.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.