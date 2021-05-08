Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Lennon, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Jefferson, Osama, Oğuz Ceylan, Morais, Sousa, Maxim, Dicko
Sarı kart: Dk. 42 Paz (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
17. dakikada sol taraftan Avramovski'nin kullandığı kornerde sağ çaprazda topla buluşan Pedro Henrique kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu çelmeyi başardı.
42. dakikada sağ kanattan Sousa ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
Mücadelenin ilk devresi 0-0 berabere sona erdi.
Kaynak: AA
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