Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç, Oltan Karakullukçu
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi, Drinkwater, Sadiku, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin
Sarı kartlar: Dk. 7 Drinkwater, Dk. 43 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
7. dakikada ev sahibi ekibin golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Emrah Başsan'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında yükselen Hasan Hatipoğlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
16. dakikada ceza sahasındaki Hajradinovic'in vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.
30. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı köşe atışında Obertan ile paslaşan Emrah Başsan'ın arka direğe doğru havalandırdığı topa yükselen Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası içindeki Hajradinovic'in plasesinde, top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor