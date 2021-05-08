Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Ljajic, Larin, Gökhan Töre

Goller: Dk. 11 Babel, Dk. 45+1 Falcao (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 42 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 6 Babel, Dk. 14 Marcao, Dk. 41 Donk (Galatasaray), Dk. 30 Josef, Dk. 43 Nsakala, Dk. 44 Hutchinson (Beşiktaş)

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

11. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gedson Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Babel, ceza sahasına girdi. Sol çaprazda kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Hollandalı futbolcu, meşin yuvarlağı rakibinin altından ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Bahattin Duran ofsayt bayrağı kaldırdı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı: 1-0.

14. dakikada Josef'in ara pasına hareketlenen Larin sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken zamanında kalesini terk eden Muslera, yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

15. dakikada Ghezzal'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte uygun durumdaki Larin, topa dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Donk ile Hutchinson'ın mücadelesinde Kanadalı futbolcu yerde kaldı. Pozisyonda devam kararı veren Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Çakır, 40. dakikada Donk'un Hutchinson'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 42. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlak ile kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi. 1-1.

44. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hutchinson ile Falcao arasındaki mücadelede sarı-kırmızılı golcü futbolcu yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada topun başına geçen Falcao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

45+5. dakikada Falcao'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın devre arasına ev sahibi ekip 2-1 önde girdi.