77. dakikada sarı-kırmızılı takım, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan attığı pasta araya giren Rosier meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta geç kalınca Emre Kılınç topu kaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Ersin'den sıyrılan Emre, son çizgiye indi ve pasını kale sahası gerisindeki Arda Turan'a çıkardı. Tecrübeli futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

67. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda kaleci Muslera, yerden üzerine gelen topu kontrol etti.

56. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan atağa katılan ve çaprazdan ceza sahasına giren Saracchi'nin karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ersin'den döndü.

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