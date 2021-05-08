Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Emre Akbaba (Dk. 73 Emre Kılınç), Babel (Dk. 73 Arda Turan), Onyekuru (Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu), Falcao (Dk. 63 Mustafa Muhammed)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Hutchinson (Dk. 87 Rıdvan Yılmaz), Ghezzal, Ljajic (Dk. 71 Necip Uysal), Larin, Gökhan Töre (Dk. 61 Dorukhan Toköz)
Goller: Dk. 11 Babel, Dk. 45+1 Falcao (Penaltıdan), Dk. 77 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 42 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 6 Babel, Dk. 14 Marcao, Dk. 41 Donk, Dk. 63 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 30 Josef, Dk. 43 Nsakala, Dk. 44 Hutchinson (Beşiktaş)
Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
50. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında Onyekuru'nun kafayla vurduğu top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
56. dakikada Marcao'nun pasıyla soldan atağa katılan ve çaprazdan ceza sahasına giren Saracchi'nin karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ersin'den döndü.
67. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda kaleci Muslera, yerden üzerine gelen topu kontrol etti.
77. dakikada sarı-kırmızılı takım, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan attığı pasta araya giren Rosier meşin yuvarlağı uzaklaştırmakta geç kalınca Emre Kılınç topu kaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Ersin'den sıyrılan Emre, son çizgiye indi ve pasını kale sahası gerisindeki Arda Turan'a çıkardı. Tecrübeli futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.
Sarı-kırmızılı takım, sahadan 3-1 üstün ayrıldı.
Kaynak: AA
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