Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar (Dk. 82 Teikeu), Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo (Dk. 61 Özgür Sert), Emrah Başsan, Obertan (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 74 Rashani), Oltan Karakullukçu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi, Drinkwater (Dk. 51 Bistrovic), Sadiku, Koomson (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Varga (Dk. 81 Brecka), Thelin

Gol: Dk. 67 Varga (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Dk. 80 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 88 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Drinkwater, Dk. 43 Tarkan Serbest, Dk. 79 Varga (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 40. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

49. dakikada Oltan Karakullukçu'nun pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert şutunda, top kalenin üzerinden az farkla auta gitti.

64. dakikada sol çaprazda topla buluşan Varga'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.

67. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Bistrovic'in sağ kanattan ceza sahasına getirdiği topla buluşan Varga, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

86. dakikada ceza sahası içinde Schwechlen'in kafayla aşırdığı topu kontrol eden Rashani, dönerek şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

90+2. dakikada sağ taraftan topla ceza alanına giren Yusuf Erdoğan'ın sol ayağıyla plasesinde, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Boumal'in ceza sahasına doldurduğu top savunmadan döndü. Rakibiyle girdiği mücadele sonunda topu alan Rahman Buğra Çağıran, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.