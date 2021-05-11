Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Wallace, Fofana, Adem Büyük, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Tetteh
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Akintola, Diouf, Sackey, Riberio, Boupendza
Gol: Dk. 45 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 26 Adem Büyük, Dk. 28 Tetteh (Helenex Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 41. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
12. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Adem Büyük ceza sahası içerisinde Mallan'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Mallan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
20. dakikada Mesut Çaytemel'in sol kanattan kale sahasına yaptığı ortaya Diouf dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.
44. dakikada ceza sahası içerisinde savunmanın hatasında topu kazanan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir, uzaklaştırdı.
45. dakikada konuk ekip öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor