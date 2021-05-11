Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Esat Sancaktar
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Wallace, Fofana (Dk. 74 Ahmet Ildiz), Adem Büyük (Dk. 81 Umut Bulut), Mallan (Dk. 90 Bülent Cevahir), Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Chebake), Tetteh (Dk .74 Kubilaş Kanatsızkuş)
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 86 Abdurrahman Canlı), Akintola (Dk. 78 Kamara), Diouf, Sackey, Riberio (Dk. 71 Traore), Boupendza
Goller: Dk. 45 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 64 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 26 Adem Büyük, Dk. 28 Tetteh (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 67 Sackey (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 41. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
56. dakikada ceza sahası dışında Hafez'in pasıyla buluşan Mallan'ın vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.
64. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Hadebe'nin pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Adem Büyük, rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir'in solundan ağlarla buluştu: 1-1.
71. dakikada Mallan'ın sağ kanattan pasıyla buluşan Chebake'nin vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
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