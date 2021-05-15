Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut, Selim Ay, Emir Dilaver, Alberk Koç, Dokovic, Abdullah Durak, Sabo, Tunay Torun, Samudio, Soderlund

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ravil Tagir, Bolingoli, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Crivelli

Goller: Dk. 6 (penaltıdan) ve 45+1 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 2-0 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada Alberk Koç'un ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Tarık Çetin'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

8. dakikada soldan Tunay Torun'un ortasında Samudio, topu penaltı noktası üzerine kafa ile indirdi. Dokovic'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafa vuruşunu yaptı, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayakları ile kornere çeldi.

13. dakikada Samudio'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Sabo'nun plase vuruşunda kaleci Mert Günok, yatarak topu çizgi üzerinde çelmeyi başardı.

26. dakikada Tunay Torun'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, savunmadan seken topa Soderlund'un vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı çeldi.

28. dakikada Bolingoli'nin soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Crivelli'nin vuruşunda top üst direkten oyun alnına geri döndü.

45+1. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazından içeri girdikten sonra yerden pasında, boş pozisyonda Aleksic topu filelere gönderdi: 0-2

Mücadelenin ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Öte yandan Çaykur Rizesporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya üzerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının olduğu "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı. AK Parti Rize milletvekili Osman Aşkın Bak ve Çaykur Rizespor yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı aynı tişörtle izledi.