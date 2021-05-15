Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Ramazan Civelek, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

Gol: Dk. 18 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar Dk. 7 Valencia, Dk. 32 Caner Erkin (Fenerbahçe) Dk. 44 Muhar (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada sağ kanttan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Kvrzic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

18. dakikada Kayserispor öne geçti. Kısa paslarla rakip alana geçen Kayserispor'da, İlhan Parlak'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Nazım Sangare'nin markajından kurtulan Pedro Henrique'nin, altı pas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

36. dakikada sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında rakiplerini çalımlayarak çizgiye inen Osayi-Samuel'in pasında kale alanı içerisine koşu yapan Attila Szalai, uygun pozisyonda topa dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.