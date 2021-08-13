Stat: Vodafone Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou, Kenan Karaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Alper Potuk, Dabo, Mendes, Sabo, Remy
Gol: Dk. 9 N'Koudou (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 33 Sabo (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Welinton (Beşiktaş)
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kenan Karaman'ın pasıyla altıpas önünde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.
11. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla indirdiği topu iyi kontrol eden Salih Uçan'ın ceza yayı içinden sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Kaynak: AA
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