Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

90+3. dakikada Beşiktaş 3. golünü buldu. Orta alanda de Souza kazandığı topu sağdan bindiren Gökhan Töre'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu Larin filelerle buluşturdu: 3-0.

52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. N'Koudou'nun ara pasında ceza sahası içi sağ taraf son çizgide topu kontrol eden Rosier, altıpas önünde müsait durumda bulunan Atiba'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

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